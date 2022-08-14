الصين تسجل 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية، يوم الأحد، إن الصين سجلت 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 13 أغسطس/آب، منها 684 إصابة ظهرت عليها أعراض و1920 بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 2144 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1440 بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل. ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5 آلاف و226. رسائل مهمة إلى واشنطن…هل تحمل زيارة الرئيس الصيني “إعادة تموضع” السعودية؟ وحتى 13 أغسطس، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234 ألفا و901 إصابة ظهرت عليها أعراض.

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