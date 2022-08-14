ليبيا نيوز

اختتام بطولة ليبيا لرياضة الووشو بسرت .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سرت 14 أغسطس 2022   م  (وال)   _ اختتمت بملاعب مدينة سرت منافسات  بطولة ليبيا الأولى لرياضة الووشو بمشاركة اربعة وثلاثين لاعبا يمثلون 8 اندية رياضية بالمناطق الغربية والجنوبية والشرقية تحت اشراف الاتحاد العام لرياضة الووشو بالتعاون مع بلدية سرت وقطاع الرياضة بها.

 وأعلن الاتحاد العام أن الفائزين الاوائل سيتم اختيارهم ضمن المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولتين العربية في مصر شهر أكتوبر  والافريقية في ساحل العاج خلال شهر ديسمبر القادم 

  وشهدت تصفية بطولة ليبيا للووشو لفئتى الشباب والكبار حضور عدد كبير من المشاهدين و عميد البلدية. وقطاع الرياضة بالمدينة.

حيث كان التنافس جيد تحت جو من الفرح لمواطني المدينة باعتبار ان هذه البطولة تقام على مستوى ليبيا لاول مرة…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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