إيرادات "هواوي" في النصف الأول من العام الجاري تسجل نحو 45 مليار دولار

سجلت إيرادات شركة “هواوي” الصينية العملاقة للتكنولوجيا 301.6 مليار يوان (حوالي 44.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2022، بهامش ربح صاف بنسبة 5 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير الشركة نصف السنوي الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الشركة في تقريرها المذكور أنه بالنسبة للأعمال التجارية الثلاثة الرئيسية للشركة، بلغت عائدات أعمال الناقل 142.7 مليار يوان، وسجلت عائدات أعمال الشركات 54.7 مليار يوان، بينما بلغت عائدات أعمال الأجهزة 101.3 مليار يوان، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وقال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة: “بينما تأثرت أعمالنا في مجال الأجهزة بشكل كبير، حافظت أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا على نمو مطرد”.

وأضاف كين هو: “وللمضي قدما، سنعمل على تسخير الاتجاهات في الرقمنة وإزالة الكربون للحفاظ على خلق قيمة لعملائنا وشركائنا، وتأمين تطوير الجودة”.

وتتهم الإدارة الأمريكية شركة “هواوي” بالتعاون مع الجيش والمخابرات الصينية وربما التجسس على عملائها، وتحاول إقناع العديد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة “هواوي” في الانتقال إلى المعيار الخلوي “5G”.

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