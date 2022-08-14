مدير مستشفى العيون : فكرة توطين العلاج في الداخل بدأنا في تنفيذها من خلال استجلاب عدد من الاطباء الزوار في مرحلة أولى والاطباء الوطنيين بدأوا في اجراء العمليات بشكل مستقل .

طرابلس 14 اغسطس 2022 (وال)-يواصل مستشفى العيون بطرابلس اجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات النادرة ضمن برنامج توطين العلاج في الداخل الذي بدأ المستشفى تنفيذه في مختلف المدن والمناطق في ليبيا .

وأكدت مدير المستشفى رانيا الخوجة ان فكرة العلاج في الداخل بدء في تنفيذها من خلال استجلاب عدد من الاطباء الزوار من دول مختلفة في مرحلة اولى وفي تخصصات نادرة ودقيقة خاصة امراض الشبكية وزراعة القرنية .

واوضحت ان هذه المرحلة شملت تدريب العديد من الكوادر الطبية من الوطنيين الذين قاموا بعدها باجراء العمليات بشكل مستقل باجراء الى جانب العمليات الكبرى عمليات في تجميل العين والقناة الدمعية والاطفال والقرنية .

وحول المرحلة الثانية من البرنامج كانت ارسال قوافل الى مختلف المدن الليبية واجراء عمليات معقدة ، مؤكدة ان برنامج التوطين سيشمل الى جانب العيون الاورام وامراض القلب بعد توفير الدعم اللازم لاجراء هذه العمليات والعلاجات محليا .