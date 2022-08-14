الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ”كوفيد-19″ في البلد العربي 269008 إصابات، وفقا للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بحسب صحيفة “النهار”.

الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا

وتوقف عدد ضحايا فيروس كورونا بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في إحصائية السبت.

وتماثل 113 مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180688.

فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر الجمعة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.