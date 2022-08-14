‏"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد

طلبت شركة “آبل” الأمريكية من تطبيق “تلغرام” للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر ‏تحديث له.‏

وكشف مؤسس “تلغرام”، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن “آبل” طلبت منه أن يحذف “تيليموجي”، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.

واعتبر دوروف أن مطالبة “آبل” له بمثابة “خطوة محيرة، لأن “تيليموجي” كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي”.

وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة “آبل” أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي “سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم”.

ونشر مؤسس “تلغرام” في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ”تيليموجي”.