الاجهزة الامنية الخمس تلقي القبض على عدد من المجرمين يقومون بسرقة أسلاك الكهرباء .

الخمس 14 اغسطس 2022 م ( وال ) – أفادت الشركة العامة للكهرباء أن أعضاء مركز حماية الطاقة الكهربائية الخمس بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية قامت بضبط عدد من المجرمين يقومون بسرقة أسلاك كهربائية بمنطقة قوقاس “حله” بمدينة الخمس.

حيث تمنكت الاجهزة الامنية من ضبط شخص يدعى “س م ح ص” مواليد 1996م يقوم بسرقة الاسلاك الكهربائية رفقة أشخاص من الجنسية التشادية، الذين لاذو بالفرار لحظة وصول الأعضاء.

وتم ضبط كمية من الاسلاك الكهربائية وضبط المركبة الآلية تخص المقبوض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بواقعة السرقة وكذلك ارتكابه لسرقات أخرى.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، وسيحال الى النيابة العامة للحكم عليه .