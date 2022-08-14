‏"سامسونغ" تزيح الستار عن أغلى هواتفها الذكية… قابل للطي والفتح أكثر من 200 ألف مرة… فيديو

أزاحت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية الستار عن أحدث هاتف ذكي قابل للطي، والذي يتسم بأنه ‏الأعلى سعرا في تاريخها.‏

ويأتي هاتف “سامسونغ غلاكسي زد فولد 4” الجديد، الذي أعلن عنه في حدث “Unpacked” الأسبوع الماضي، بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح “تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي” حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.

ويصل سعر هاتف “سامسونغ غلاكسي زد فولد 4″، الذي يتضمن ذاكرة تخزينية قدرها 1 تيرا بايت 2451 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تاريخ هواتف الشركة الكورية الجنوبية.

Unbox the #GalaxyZFold4 and get started with the ultimate multi-tasking powerhouse. #SamsungUnpacked Learn more: https://t.co/8MiZPj16q1 pic.twitter.com/OvmjpdEdHV — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 10, 2022

كما أعلنت “سامسونغ” في حفل “Unpacked” الأسبوع الماضي عن هاتف قابل للطي جديد آخر، هو “غلاكسي زد فليب 4″، والذي يتوافر بسعة تخزينية 125 غيغا بايت مقابل 1213 دولار، و1455 دولا للسعة التخزينية 512 غيغا بايت.

وكلا الهاتفين “غلاكسي زد فولد 4″ و”غلاكسي زد فليب 4” متوافقان مع تقنية “الجيل الخامس”، ويأتيان بمقاومة الماء، ومن الممكن طيهما وفتحهما أكثر من 200 ألف مرة.