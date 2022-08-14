مصر… إصابة 55 شخصا في حريق كنيسة بالجيزة وجار حصر عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.

وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم “نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات”.

وأضافت أنه تم “الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق”.

الصحة: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 14, 2022

في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وأضاف السيسي أنه “يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم”.

وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم “بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها”، وفقا له.