لقاء عمل بتونس حول الحماية والبحث عن المفقودين بمشاركة الهلال الأحمر الليبي

تونس 14 أغسطس 2022 (وال)- انطلق بتونس لقاء عمل حول الحماية وإعادة الروابط العائلية والبحث عن المفقودين، بالتنسيق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي.

واستعرض اللقاء استراتيجية الحماية 2020 – 2025 والتى من أهم أهدافها الحيلولة دون تشتت العائلات، وتعزيز إمكانية الحصول على خدمات إعادة الروابط العائلية، والعمل على تقديم المعلومات عن مصير المفقودين لذويهم، وتقديم الدعم الممكن لعائلات المفقودين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مكونات الحركة الدولية وفروع الجمعية والسلطات المحلية.

وتم خلال اللقاء استعراض بعض التجارب والخبرات للجمعيات الوطنية، حيث تم الاتفاق على تضمين التوصيات وضع آلية واضحة، لتبادل المعلومات والاتفاق على أن الهدف هو التخفيف من معاناة الفئات المتضررة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية. (وال)

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