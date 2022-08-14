فريقا الاتحاد والاهلي طرابلس يستعدان للمنافسة الافريقية خلال شهر سبتمبر القادم

طرابلس 14 اغسطس 2022 م ( وال ) – يستعد فريقا الاتحاد والاهلي طرابلس لبدء مشاركتهم في المنافسة الافريقية خلال شهر سبتمبر القادم .

حيث سيقابل فريق نادي الاتحاد لكرة القدم بطل بورندي والاهلي طرابلس يواجه كمكم من زنجبار في الدور التمهيدي من دوري الابطال –

وستقام مباريات الدور 64 لمرحلة الذهاب خلال احدى أيام 9 – 10 – 11 – من شهر سبتمبر بينما ستقام مباريات الاياب خلال أيام 16 – 17 – 18 – من نفس الشهر سبتمبر.

– فريق الاخضر يلتقى اهلي الخرطوم والقرعة أعفت فريق النصر في مباريات الدور التمهيدي للكونفدرالية.

كما أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة 2022-2023 بمشاركة فريقي الاتحاد بطل الدوري والوصيف الاهلى طرابلس.

حيث أوقعت القرعة فريق الاتحاد في مواجهة فريق فلامبو البوروندي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وفي حالة تأهله للدور التالي سيواجه الفريق المتأهل من مباراة الكيت التشادي والزمالك المصري.

فيما يلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق كمكم من زنجبار ضمن الدور الـ64 بدوري الأبطال وفي حالة تأهله سيلتقى المتأهل من مباراة المريخ السوداني وسولار الجيبوتي في دور الـ32.

وأوقعت قرعة بطولة الكونفدرالية الافريقية فريق الأخضر في مواجهة فريق الأهلي الخرطوم السوداني ضمن الدور التمهيدي الأول بينما أعفت القرعة فريق النصر من خوض مباراتي الدور التمهيدي .

وسيلتقى في الدور الثاني الفريق المتأهل من مباراة كيغالي الرواندي وواس اس الجيبوتى

وستقام مباريات الدور 64 لمرحلة الذهاب خلال احدى أيام 9 – 10 – 11 – سبتمبر بينما ستقام مباريات الاياب خلال أيام 16 – 17 – 18 – سبتمبر فيما ستقام مباريات الذهاب ضمن الدور 32 خلال ايام 7 – 8 – 9 – أكتوبر بينما ستقام مباريات الاياب خلال ايام 14 – 15 – 16 – اكتوبر .