إعلام: الحكومة الفنلندية تخطط لتقييد دخول السياح الروس

تعتزم الحكومة الفنلندية مناقشة الحد من دخول السياح الروس للبلاد خلال اجتماع خاص يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت قناة “واي إل إي” الحكومية، اليوم الأحد.

هيلسنكي – سبوتنيك. بحثت وزارة الخارجية آليات مختلفة لتقييد وصول السياح الروس إلى فنلندا، من بينها إعاقة وتعقيد عملية طلب التأشيرة.

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يتوقع أن تناقش الحكومة كل الخطوات الممكنة في جلسة خاصة مساء الثلاثاء، وفقا للمحطة.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن بلاده تدرس تقليص عدد أيام قبول طلبات تأشيرات شنغن السياحية في القنصليات ومراكز التأشيرات الفنلندية في روسيا كوسيلة للحد من عدد السياح وسط مخاوف من “ملاءمة” تواجدهم بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.