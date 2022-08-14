الارصاد الجوية : البحر هادئً إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون السماء صافية الى قليلة السحب على بعض المناطق ويكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:ـ

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين ( 5 و15 ) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين ( 0.75 و0.25 ) متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين (29 و30 ) درجة مئوية والرؤية البحر هادئ إلى خفيف الموج, والرؤية جيدة الى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج طبرق :ـ

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية وتكون غربية اليوم على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة ودرجة حرارة سطح البحر بين (28 و29) درجة مئوية ، وارتفاع الموج يتراوح بين (متر و0.25 ) متر ويصل اليوم إلى 1.5 متر على ساحل درنة ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة، والرؤية جيدة

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