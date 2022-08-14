بريطانيا: 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا القنال الإنجليزي في 2022

أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن 20 ألف شخص على الأقل عبروا بشكل غير قانوني القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة هذا العام، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي عبر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت “فرانس برس” أن الحكومة رصدت 607 أشخاص وهم يعبرون ممر الشحن الحيوي بين بريطانيا والقارة الأوروبية يوم السبت، وهو ما رفع العدد الإجمالي المؤقت لعام 2022 إلى 20.017. بريطانيا ترحل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا وتم رصد 28526 عملية عبور طوال عام 2021 ونحو 11300 عملية عبور تم اكتشافها حتى هذا التوقيت من العام الماضي. وزادت عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين بشكل مطرد كل عام من 299 في 2018. يعد العبور غير القانوني موضوعا سياسيا ملتهبا في المملكة المتحدة حيث يعد كل من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد بقمعه. لكن خطط الحكومة لإرسال بعض الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا لطلب اللجوء قد أعاقتها المحاكم حتى الآن.

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