هيئة الرقابة على الصادرات بمصر تسحب عصير تانج من الاسواق المصرية عقب رفض مركز الرقابة على الاغذية دخول شحنة منه.

طرابلس 14 اغسطس 2022 م ( وال ) – أفاد مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن غرفة التجارة المصرية وقطاع التصدير وهيئة الرقابة على الصادرات و الواردات بمصر , طالبت بسحب عصير تانج من الاسواق المصرية لفحصها وذلك عقب رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير علامة تجارية Tang بلد المنشأ مصر , من قبل مركز الرقابة على الأغذية و الادوية عبر منفذ مساعد البري لاحتوائه لون صناعي E102 المحظور استخدامه .

يذكر ان اللون E102 يعتبر من الالوان المحظور استخدامها في المواد الغذائية طبقا للمواصفة الليبية المعتمدة رقم 15 لسنة 2015 م.