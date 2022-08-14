ليبيا نيوز

هيئة الرقابة على الصادرات بمصر تسحب عصير تانج من الاسواق المصرية عقب رفض مركز الرقابة على الاغذية دخول شحنة منه.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 اغسطس 2022 م ( وال ) – أفاد مركز الرقابة على الاغذية  والادوية أن  غرفة التجارة المصرية وقطاع التصدير  وهيئة الرقابة على الصادرات و الواردات بمصر ,  طالبت بسحب   عصير تانج من الاسواق المصرية لفحصها وذلك عقب  رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير علامة تجارية Tang بلد المنشأ مصر , من قبل مركز الرقابة على الأغذية و الادوية  عبر منفذ مساعد البري  لاحتوائه لون صناعي E102 المحظور استخدامه .

 يذكر ان اللون E102 يعتبر من الالوان المحظور استخدامها في المواد الغذائية طبقا للمواصفة الليبية المعتمدة رقم 15 لسنة 2015 م.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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