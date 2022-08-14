مصر.. وفاة كاهن متأثرا بإصابته في حريق كنيسة إمبابة

توفي كاهن مصري اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها في حريق اندلع بكنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مارك عبد المسيح أن والده القس عبد المسيح لقي مصرعه جراء الحريق.

الداخلية المصرية تكشف سبب حريق كنيسة المنيرة

وكان حريق قد نشب في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.

وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم “نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات”.

وأضافت أنه تم “الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق”.