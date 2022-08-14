(وال) بمسرحية المركب: فرقة أجيال البيضاء على ركح المركز الثقافي الملكي الأردني .

طرابلس 14 أغسطس 2022 م (وال) – تستعد فرقة أجيال البيضاء المسرحية لشد الرحال للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للطبعة الخامسة عشر لمهرجان (عشيات طقوس الدولي) الذي ستنطلق فعالياته يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري على ركح المركز الثقافي الملكي بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وذكرت مصادر من أعضاء الفرقة المسرحية لوكالة الانباء الليبية أن فرقة أجيال البيضاء ستشارك بمسرحية (المركب) للكاتب العراقي “سلام الصكر” وإخراج المرحوم “شرح البال عبد الهادي”، وبطولة الفنان ” عزالدين الدويلي ” والفنانة ” يقين عبد المجيد “.

وأوضحت المصادر أن العمل المسرحي ( المركب) بدأ العمل على تنفيذه عام 2018 و كان له نصيب افتتاح مهرجان درنة الزاهرة في دورته الأولى، كما شارك في نفس العام بمهرجان المسرح المغاربي بنابل التونسية وتحصل على جائزة العرض المتكامل .. وبعد وفاة مخرج المسرحية المرحوم ” شرح البال عبد الهادي” توقف العمل إلا أن إصرار أعضاء الفرقة وفريق العمل كان وراء عودته من جديد عرفانًا ووفاءً للراحل شرح البال.

ويتضمن برنامج المهرجان مشاركة العديد من الفرق المسرحية من بعض الدول منها (ليبيا- المكسيك -مصر البحرين – تونس – بالإضافة للبلد المستضيف الأردن ) ،و يترأس لجنة التحكيم فنانين كان ولا زال لهم دور كبير في الساحة الفنية العربية منهم نجمة الدراما البدوية الأردنية الفنانة ” عبير عيسى ” والفنان والمخرج العراقي الدكتور” أحمد موسى” ومن البحرين المخرجة ” كلثوم أمين ” ومن مصر المخرج ” جلال عثمان” والفنان “عمر غباش ” من الإمارات.

وستقام على هامش المهرجان ورش متخصصة في مجال التمثيل وندوات فكرية ونقدية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من المفكرين والفنانين الأردنيين والعرب اعترافات بمنجزاتهم الإبداعية.

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