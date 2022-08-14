"غازبروم" تضخ 41 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قال المتحدث باسم شركة “غازبروم” سيرغي كوبريانوف، إن منتج الطاقة الروسي العملاق نقل 40.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة دخول سودغا اليوم الأحد ليقدم المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، كما أكدت أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وصرح كوبريانوف للصحفيين بأن “غازبروم تقوم بتوريد الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودغا – 40.9 مليون متر مكعب، اعتبارا من 14 أغسطس”.
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أمس, 10:06 GMT
لا تزال سودغا المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، سوخرانيفكا، في 11 مايو/ أيار.
وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة خضوع سوخرانيفكا لسيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت شركة “غازبروم” في وقت لاحق إنه كان من المستحيل تقنيا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودغا، ومع ذلك، تواصل الشركة توصيل الغاز للعملاء الأوروبيين وفقا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.
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