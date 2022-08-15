الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة "تهرب الوقود" في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج.

وقال رئيس محكمة هرمزكان في جنوب إيران، مجتبى قهرماني، أن “كوادر اللواء البحري ذوالفقار 412″، التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز “لنش” تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان”، حسب وكالة فارس الإيرانية.

إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج

وأوضح قهرماني، أنه “بعد تفتيش السفينة، تم كشف وضبط أكثر من 22 ألف لتر من الوقود المهرب”.

وكانت إيران، أعلنت الأربعاء الماضي، عن “توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج”، لافتة إلى أن “سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني”.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها. وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية “ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية”.

وأعلنت أيضا السلطات الإيرانية في مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.