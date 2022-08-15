وزارة الصحة المصرية : وفاة ( 41 ) مواطنا في حريق بكنيسة ( أبوسيفين ) ، بمحافظة الجيزة .

القاهرة 14 اغسطس 2022 ( وال )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة ( 41 ) مواطنا في حريق وقع صباح اليوم الاحد في كنيسة ” أبوسيفين ” بمنطقة إمبابة ، بمحافظة الجيزة ، فيما أصيب آخرين يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات .

وأكد الدكتور ” حسام عبدالغفار ” المتحدث الرسمي للوزارة ، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).

وأشار ” عبدالغفار ” إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة ، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين .

وأوضح “عبدالغفار ” أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة ، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا .

…( وال )…