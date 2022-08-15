ليبيا نيوز

تكليف رئيس مجلس إدارة جديد لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 14 أغسطس 2022 ( وال )- أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الاحد تكليف  ” محمد على الفنتري ” بمهام رئيس مجلس إدارة الشركة .

 وذكرت مصادر المؤسسة الوطنية للنفط أن مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس الإدارة جرت بالمقر الرئاسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز  عقب صدور قرار المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشأن .

  وأشارت إلى أن لجنة تضم كلا من ” صلاح فرج ” و ” ايمن المسماري ” و ” فائزة عبدالكافي ” كلفت لحضور التسليم والاستلام وتوثيق محضر واحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد .

 وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت القرار رقم ( 78 ) لسنة 2022 بشأن اعفاء ” عبدالله ابراهيم اشوقي ” من مهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وتكليف ” محمد على الفنتري ” بمهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت للإنتاج وتصنيع النفط والغاز .

  …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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