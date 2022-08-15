النائب العام المصري يعلن الانتهاء من مناظرة جثامين حريق كنيسة المنيرة

أعلنت النيابة العامة المصرية انتهاء مناظرة جميع جثامين حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة الذي وقع اليوم الأحد وأودى بحياة العشرات.

ونقل موقع “مصراوي” عن النيابة قولها أنها “لم تلحظ على جثامين الضحايا أي إصابات ظاهرة تدل على أمور أخرى خلال الاختناق”.

وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم، وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.

كما تقدم بخالص التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.