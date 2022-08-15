وزير المواصلات يبحث مع وفد بلدية نالوت بعض المشاريع المتوقفة في المدينة وسبل تفعيلها.

طرابلس 14 أغسطس 2022 م (وال) – التقى وزير المواصلات ” محمد الشهوبي” اليوم الأحد بديوان الوزارة وفدا من مدينة نالوت ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء وأعيان المدينة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه البلدية منها الطريق المزدوج – بالمدينة (نالوت – تكويت) وطريق نالوت غدامس وطريق البديلة شليوني اجويبية .

كما تم التطرق الى صيانة الطريق الجبلي الرئيسي للمدينة قبل حلول فصل الشتاء بالإضافة الى استعراض بعض المشاريع المتوقفة في المدينة وسبل تفعيلها .

وقدم وفد مدينة نالوت الدعوة لوزير المواصلات لافتتاح مهبط الطائرات العمودية – نالوت .

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