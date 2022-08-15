دعم إنشاء مصر 3 أحياء سكنية.. إسرائيل تكشف عن سياستها الجديدة تجاه غزة

كشفت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، عن سياستها الجديدة تجاه قطاع غزة بعد جولة من التصعيد العسكري، أسفرت عن مقتل 46 فلسطينا وإصابة العشرات، وإطلاق مئات الصواريخ تجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية.

وقالت قناة “كان” الرسمية، إن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان قدم اليوم سياسة تسهيلات جديدة لسكان قطاع غزة.

وأضافت: “من بين الإجراءات المدنية التي يُتوقع أن تتخذها إسرائيل، دعم إنشاء 3 أحياء سكنية، وإدخال المياه والأسمدة للمزارعين، وزيادة نطاق تصاريح العمل، وتوفير المعدات الطبية وتنظيم وضع ما يقرب من 7000 شخص”.

وبحسب القناة تشمل السياسة الإسرائيلية الجديدة 7 عناصر: زيادة عدد العاملين من قطاع غزة في إسرائيل، زيادة حجم الصادرات والواردات من القطاع، بما في ذلك المنتجات التي كانت عالقة في الماضي مثل المواد الغذائية المصنعة المنتجة في غزة.

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كما تشمل زيادة حجم المياه بنحو 5 ملايين متر مكعب وإدخال الأسمدة للمزارعين تحت إشراف دقيق من الأمم المتحدة وبإشراك السلطة الفلسطينية، تنظيم وضع 7000 من سكان غزة في سجل السكان الفلسطينيين، بطريقة تعترف بها إسرائيل حتى يتمكنوا من مغادرة القطاع في المستقبل بشرط موافقة إسرائيل، إدخال المخارط للمصانع بعد فحصها والمصادقة عليها من قبل مهندسين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، منح تصاريح العمل أيضا للسيدات من قطاع غزة، ودعم إنشاء 3 أحياء جديدة على يد المصريين.

وقالت القناة: “توضح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن سياسة الإجراءات المدنية المتخذة في الأشهر الأخيرة تجاه قطاع غزة أحادية الجانب، بغض النظر عن سلوك حماس، ولا تتعلق بالمفاوضات الأخيرة لوقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي”.

ويُسمح اليوم لـ 14 ألف فلسطيني بمغادرة قطاع غزة والعمل في إسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية تنوي رفع الحصة إلى 20 ألف عامل في الأسابيع المقبلة، وفق القناة.

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وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة إن هذه السياسة أثبتت نجاحها بالفعل في أول اختبار مهم لها منذ حوالي أسبوع بعدما لم تنضم حركة حماس إلى جولة القتال التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل التي سارعت من جانبها لإعادة فتح معبر إيريز (بيت حانون) أمام قرابة 14 ألف عامل من غزة يعملون في إسرائيل.

وتظهر بيانات منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مؤشرات إيجابية للاقتصاد في قطاع غزة: انخفاض بنسبة 5.5% في معدل البطالة، والذي يبلغ اليوم حوالي 44.7%، بزيادة تقارب 14% في المشتغلين، وزيادة طفيفة في متوسط ​​الأجر اليومي.

يتقاضى 14000 عامل من غزة يذهبون للعمل في إسرائيل ما لا يقل عن 7000 شيكل شهريا (2159.82 دولار)، أي 6 أضعاف متوسط ​​الأجر الشهري في غزة، بحسب المصدر ذاته.