الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في سماء طرطوس

يتبع

وأضاف المصدر لمراسل وكالة “سبوتنيك” أن “العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس”.

وأضاف: “الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها”.

وأشار المصدر إلى أن “الفرق الهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان تمهيدا للإعلان عنها”.

وأفادت الوكالة الرسمية السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة طرطوس غربي البلاد.

في وقت سابق أفادت “سانا” نقلا عن مراسلها بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس وقالت إنه يجري التحقق من طبيعتها وأسبابها.

من جانبها، قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية: “أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم (الأحد)، عن هجوم منسوب لإسرائيل في غرب سوريا، فيما أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في منطقة مدينة طرطوس. وبحسب التلفزيون السوري الرسمي، استهدف الهجوم مواقع عسكرية في المنطقة”.

طائرات العـ ـد و تقصف سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديداً من قبالة سواحل الجية – الشوف المرصد السوري: دوي انفجارات في محافظة طرطوس على الساحل السوري pic.twitter.com/qLiKdZdM9n — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) August 14, 2022

وأضافت “كما أفادت التقارير بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وبحسب الأنباء، وصلت الطائرات المقاتلة من اتجاه البحر”.

وبحسب القناة حلقت طائرة “الملكية الأردنية” (الناقل الوطني للأردن) المتجهة إلى بيروت في دوائر انتظار قبل دخولها الأجواء السورية.

وتابعت: “يأتي الهجوم المنسوب لإسرائيل على خلفية تقارير أفادت أمس الأول (الجمعة)، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على قرية الحميدية في منطقة القنيطرة قرب الحدود. وأكد التلفزيون السوري إصابة مدنيين اثنين من سكان القرية جراء إطلاق النار. يمكن التقدير أن هذا الموقع يخص حزب الله أو المحور الشيعي في سوريا”.