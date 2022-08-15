الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد “مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه “في حوالي الساعة 20:50 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في سماء طرطوس

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قال في وقت سابق، إن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي قبالة السواحل السورية”.

وأضاف المصدر لمراسل وكالة “سبوتنيك” أن “العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس”، مضيفا أن “الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها”.