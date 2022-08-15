فيضانات السودان تدمر أكثر من 5 آلاف مسكن وتودي بحياة عشرات الأشخاص.

الخرطوم 2022 م (وال) ــــ أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم الأحد أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا على الأقل وفق حصيلة البيانات الرسمية الأولية ، وتسببت في الحاق أضرار بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في شهر مايو الماضي .

وذكرت “سونا” أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان نفقد اليوم المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل، حيث تفقد منطقة المكايلاب بمحلية بربر ومنطقة كدباس ، ووقف على حجم الأضرار والخسائر في تلك المناطق، مؤكداً وقوفه بجانب المتضررين وتقديم الدعم والعون اللازم لهم.

ويعاني عدد من الولايات السودانية كل عام ، من فيضانات مدمرة، خاصة خلال أشهر الخريف ، وتتسبب السيول والفيضانات في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار

ونقل موقع “سودان تريبيون” عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني التابع للشرطة السودانية العميد عبد الجليل عبد الرحيم قوله : (إنه منذ بداية الموسم توفى 52 شخصا وأصيب نحو 25 آخرين في ولايات السودان نتيجة السيول، وتتزايد المخاوف من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى

النائية في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الشهر الجاري .

وكشف المسئول الشرطي عن انهيار 5.345 منزلا كليا في جميع أنحاء البلاد، ونحو 2.862 منزلا شهدت انهيارا جزئيا، إلى جانب تدمير 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا، علاوة على تضرر أراض زراعية غمرتها مياه السيول تقدر مساحتها بـ 540 فدانا .

من جهته قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أصدر الاثنين الماضي أن (حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم المطر. وبحسب المكتب كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في 2021) .

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