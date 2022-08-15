مقتل 13 من مسلحي "الشباب" في غارة أمريكية وسط الصومال

قُتل 13 مسلحا من جماعة الشباب الإرهابية (المحظورة في روسيا)، اليوم الأحد، في غارة أمريكية وسط الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): “قتل 13 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ودمرت قواعدهم في غارة جوية أمريكية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب للجيش الوطني في محافظة هيران، وسط البلاد”، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتشهد هيران اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بالطيران الأمريكي من جهة، ومسلحي “الشباب” الذين يسيطرون على مناطق واسعة بالمحافظة.

قُتل 13 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ودمرت قواعدهم في غارة جوية أمريكية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب للجيش الوطني في محافظة هيران، وسط البلاد. #الصومال #صونا — SONNA Arabic وكالة الأنباء الصومالية (@ArabicSonna) August 14, 2022

وأمس السبت، تمكن الجيش الصومالي من إعادة السيطرة على 10 مناطق في هيران من قبضة مليشيات “الشباب”، وفق بيان للجيش نقلته “صونا”.

وانهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.

تشن حركة الشباب الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.