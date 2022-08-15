مشاجرة بالأيدي بين كونتي وتوخيل عقب دربي لندن تشعل أجواء ستامفورد بريدج… فيديو

اندلع شجار قوي بين مدربي تشلسي وتوتنهام الإنجليزيين، توماس توخيل، وأنطونيو كونتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقية 68 من المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق.

وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدوره جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى، ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.

– كونتي يحتفل امام توخيل

– توخيل يحتفل امام كونتي

– توخيل يمسك بيد كونتي اثناء المصافحة مطالباً منه النظر لعينيه

– الحكم يّوجه الكرت الاحمر للاثنين 🔥🔥 pic.twitter.com/qa7VJt3Ssi — E P L W O R L D (@EPLworld) August 14, 2022