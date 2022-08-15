قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم.

بيت لحم 15-أغسطس -2022 م ( وال ) – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، واعتقلت خمسة مواطنين،، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها وحدات خاصة، اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين محمد شادي مكاوي، وإسلام سباتين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لاندلاع مواجهات على شارع القدس الخليل، دون ان يبلغ عن إصابات.

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