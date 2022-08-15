رئيس كوريا الجنوبية يدعو كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.

سيئول 15 أغسطس 2022 م ( وال ) – أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، أن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وعرض يون خلال خطاب ألقاه بمناسبة “يوم التحرير”، إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير إذا اتخذت بيونغ يانغ خطوات نحو نزع السلاح النووي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وقال إن “المبادرة الجريئة التي أتصورها ستحسن بشكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية.. إذا أوقفت تطوير برنامجها النووي وشرعت بشكل حقيقي وموضوعي في نزع السلاح النووي”.

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