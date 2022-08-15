طرابلس 15 اغسطس 2022 م ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين 15–08–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية.

ملخص عام: درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-44)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح: شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-36)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

– السماء صافية والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-39)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس سيكون على الساعة(19:52)

– شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء على طرابلس على الساعة (06:30)