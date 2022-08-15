رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب يناقش مع وزير المالية جداول المرتبات الخاصة لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة.

طرابلس 15 اغسطس 2022 م ( وال ) – ناقش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ” عمر تنتوش ” في اجتماع مع وزير المالية “. خالد المبروك ” عقده أمس بديوان وزارة المالية جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والاجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

كما استعرض الاجتماع التأكيد على نشر تقارير الشفافية ومبدأ الافصاح التي يتم نشرها شهريآ من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة ، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023 م .

كما تم مناقشة جداول المرتبات الخاصة لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية .

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على تكثيف الاجتماعات الدورية والتنسيق ما بين وزارة المالية واللجنة المالية لمجلس النواب فيما يخص وضع الآليات والإجراءات المتخذة بتوحيد جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام وكل ما يستجد من ملفات مالية .

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