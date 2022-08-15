نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية القطراني يبحث مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية،استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة ومعالجة أزمة نقص المياه وصيانة محطات التحلية .

طرابلس 15 اغسطس 2022 (وال)- بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني في ديوان رئاسة الحكومة بطرابلس،مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، العديد من الملفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية.

وبحث اللقاء استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في بلديات المنطقة الشرقية، ومعالجة أزمة نقص المياه والصرف الصحي، وصيانة محطات التحلية، والاهتمام بملف النظافة.

وحضر الاجتماع عمداء وممثلين عن بلديات طبرق، والمرج، وجردس العبيد، وساحل الجبل، وتوكرة، والقيقب، ومدور الزيتون، وعمر المختار، وسوسة، والوفاق، والأبيار.

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