ليبيا نيوز

وزير التربية والتعليم يتفقد الاعمال الجارية بصيانة مَبْنَى مُراقبة التربية والتعليم مصراتة .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 مصراته 15  أغسطس 2022 (وال)- تفقد  وزير التربية والتعليم  “موسى المقريف”  مَبْنَى مُراقبة التربية والتعليم مصراتة، ويَقِف على أعمال صِيانته التي تقترب من نِهايَتِها بعد توقفت في أكثر من مرّة ولمدة طويلة .

ورافق الوزير خِلال جَولته التّفقُّدية، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات  “محسن الكبير”، و مُدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس “علي قويرح”، ومُراقب التربية والتعليم مصراتة  “أحمد مشيحيت”، ونقيب معلمي مصراتة  “عبدالرحمن القزيري” وعدد من رؤساء الأقسام بالمُراقبة.

و أشَادَ الوزير  بنسبة الإنجاز من قِبل الشركة المُنفذة، ووجّه بِضرورة إكمال المَبْنَى في أقرب وقت؛ لتستأنف المُراقبة عملها منه في أقرب الآجال.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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