وزير التربية والتعليم يتفقد الاعمال الجارية بصيانة مَبْنَى مُراقبة التربية والتعليم مصراتة .

مصراته 15 أغسطس 2022 (وال)- تفقد وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” مَبْنَى مُراقبة التربية والتعليم مصراتة، ويَقِف على أعمال صِيانته التي تقترب من نِهايَتِها بعد توقفت في أكثر من مرّة ولمدة طويلة .

ورافق الوزير خِلال جَولته التّفقُّدية، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات “محسن الكبير”، و مُدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس “علي قويرح”، ومُراقب التربية والتعليم مصراتة “أحمد مشيحيت”، ونقيب معلمي مصراتة “عبدالرحمن القزيري” وعدد من رؤساء الأقسام بالمُراقبة.

و أشَادَ الوزير بنسبة الإنجاز من قِبل الشركة المُنفذة، ووجّه بِضرورة إكمال المَبْنَى في أقرب وقت؛ لتستأنف المُراقبة عملها منه في أقرب الآجال.

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