السفير الليبي في اليمن يُقدم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي

عدن 15 أغسطس 2022 (وال)- قدم السفير إدريس أبوبكر أوراق اعتماده سفيرًا مُفوضًا فوق العادة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس رشاد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ونقل السفير للرئيس تحيات الشعب الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وتمنياتهم لهم بموفور الصحة والسعادة،وللشعب اليمني الاستقرار والسلام.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير، وحمله خالص التحيات للرئيس محمد المنفي، ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر تسليم أوراق الاعتماد واللقاء؛ مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ. (وال)

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