وزارة الحكم المحلي تحي اليوم الوطني للإصحاح البيئي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

طرابلس 15 أغسطس 2022م ( وال ) – أحيت وزارة الحكم المحلي اليوم الوطني للإصحاح البيئي، في احتفالية نظمتها يوم أمس بطرابلس حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” .

كما حضر هذه الاحتفالية وزراء الحكم المحلي والإسكان والنفط والغاز والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية، إلى جانب عدد من الوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وعدد من منتسبي مديريات الإصحاح البيئي.

وتخلل هذه الاحتفالية عرض ضوئي أبرز مناشط الإدارة العامة للإصحاح البيئي ومشاريعها لحماية البيئة .

ويذكر أن حكومة الوحدة الوطنية اعتمدت خطة سنوية لبرنامج الإصحاح البيئي، وتحديد يوم 14 أغسطس من كل عام يومًا وطنيًّا للإصحاح البيئي.

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