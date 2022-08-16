مركز الرقابة على الأغذية فرع البيضاء يواصل مسح العينات من المخابز لتأكد من خلوها من مادة برومات البوتاسيوم .

البيضاء 15 أغسطس 2022 ( وال )- يواصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء مسح العينات من المخابز والمطاحن لتأكد من خلوها من مادة ” برومات البوتاسيوم ” المسرطنة وذلك من خلال الجولات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها .

وأوضحت مصادر المركز اليوم أن الجولة استهدفت مصانع دقيق داخل بلدية شحات ومخابز ومخازن الدقيق ببلدية وردامة ومنطقة راس ترب وجاري جمع العينات حتي مدينة سوسه حتي تكتمل عمليات جمع العينات المخابز ومصنع ومطاحن بالكامل الواقعة بمناطق البيضاء الجبل الأخضر .

وأكد المركز أن هذه الجولات تأتى بشكل تتبعي وأخذ عينات من داخل السوق الليبي بناء على لعمل المخابز والتأكد من خلوها من مادة ” برومات البوتاسيوم ” والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة.

وشدد المركز أن اللجنة سوف لن تتهاون بتاتا حيال المخالفين مع إحالة تقرير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لكل من الأجهزة الضبطية الحرس البلدي و النيابة العامة لاتخذ الإجراءات .

وأشارت مصادر المركز إلى أن هذه الجولات تأتي بناء علي تعليمات( مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية) وبمتابعة مدير فرع البيضاء( م عادل سعد بو شويرب) وتحت إشراف (النيابة العامة) ورفقة جهاز الحرس البلدي (فرع وردامة وفرع شحات) .

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