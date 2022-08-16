وزارة الصحة تبحث سبل معالجة نقص العناصر الطبية في درنة وبني وليد .

طرابلس- 15 أغسطس 2022 م ( وال ) – بحث وكيل شؤون المراكز الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ” توفيق الدرسي ” مع القائمين على القطاع الصحي بمدينتي درنة وبني وليد المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل .

ووفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية فقد ناقش الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي أجرتها الوزارة للمرافق الصحية في مدينتي بني وليد ودرنة.

كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لتغطية نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة من التمريض وإمكانية حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

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