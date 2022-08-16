ليبيا نيوز

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند وعبد الله اللافي يتفقان خلال حديث دار بينهما على انه يتعين على جميع الأطراف تجنب أي خطوة من شأنها إثارة العنف .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير  نورلاند  وعبد الله اللافي يتفقان خلال حديث دار بينهما على انه يتعين على جميع الأطراف تجنب أي خطوة من شأنها إثارة العنف . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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