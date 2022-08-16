عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند وعبد الله اللافي يتفقان خلال حديث دار بينهما على انه يتعين على جميع الأطراف تجنب أي خطوة من شأنها إثارة العنف .
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وكالة الأنباء الليبية
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