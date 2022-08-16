ليبيا نيوز

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا :الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا :الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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