عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا :الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت .
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
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