ليبيا نيوز

عاجل /السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين ، وأشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة .

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل / السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين ، وأشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك