ليبيا نيوز

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند أثنى على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ، ورحب بدور الاتحاد الافريقي في هذا الصدد .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند   أثنى على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ، ورحب بدور الاتحاد الافريقي في هذا الصدد .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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