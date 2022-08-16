عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند أثنى على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ، ورحب بدور الاتحاد الافريقي في هذا الصدد .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل /السفارة الامريكية لدى ليبيا : السفير نورلاند أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين ، وأشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة .
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
#نشرة_الصيد_البحري الصادرة ليوم الثلاثاء 2022/08/16 بمشيئة الله تعالى
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
السني: بعد 9 مندوبين أمميين ليبيا تستحق شخصية مؤهلة #بوابةإفريقياالإخبارية #ليب
تم النشر منذُ 51 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل السفارة الامريكية لدى ليبيا :الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك