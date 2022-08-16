اجتماع موسع بين المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

طرابلس 16 اغسطس 2022 ( وال ) – عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس اجتماعًا موسعًا مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، بمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وتم خلال هذا الاجتماع استعرض حزمة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى من بينها المشاريع المشتركة و الصعوبات التي تحول دون تحقيقها، وآليات تذليلها .
وقدم ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط عدة عروضا مرئية تناولت أمن المعلومات، والتحول الرقمي للقطاع النفطي .
حضر الاجتماع عن المؤسسة، مديرو إدارات الحاسب الآلي والاتصالات والتفتيش والقياس ، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة والشركات النفطية التابعة لها ,وعن الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية،ورئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات النوعية، ومدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وعدد من المختصين .
( وال )
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