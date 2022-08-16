اجتماع موسع بين المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

طرابلس 16 اغسطس 2022 ( وال ) – عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس اجتماعًا موسعًا مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، بمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتم خلال هذا الاجتماع استعرض حزمة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى من بينها المشاريع المشتركة و الصعوبات التي تحول دون تحقيقها، وآليات تذليلها .

وقدم ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط عدة عروضا مرئية تناولت أمن المعلومات، والتحول الرقمي للقطاع النفطي .

حضر الاجتماع عن المؤسسة، مديرو إدارات الحاسب الآلي والاتصالات والتفتيش والقياس ، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة والشركات النفطية التابعة لها ,وعن الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية،ورئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات النوعية، ومدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وعدد من المختصين .

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