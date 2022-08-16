السفارة الأمريكية لدى ليبيا تحث حكومة الوحدة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت

بنغازي 16 أغسطس 2022 (وال)- شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والسفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، على مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التي تعيق أي مشروع للاستقرار في ليبيا، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية وسلامة المدنيين.

جاء ذلك – في تغريدة نشرها اللافي عبر حسابه بموقع تويتر- عقب اتصال هاتفي مع السفير نورلاند، بحثا خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف اللافي – في تغريدة ثانية – قائلا ” أكد على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلس النواب والدولة على القاعدة الدستورية.

من جانبها نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا؛ عقب اللقاء سلسلة من التغريدات، قالت فيها إن السفير نورلاند تحدثت مع النائب اللافي ؛حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

وأضافت السفارة قائلة: “إن السفير أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، وأشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة، وتحث الولايات المتحدة حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما أثنى السفير نورلاند على الجهود التي يقوم بها المجلس في تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.(وال)

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