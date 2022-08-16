ليبيا نيوز

الاتفاق على تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود التي أرهقت الاقتصاد الوطني .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 16 اغسطس 2022 (وال)- عقد بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس اجتماعا  ضم نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة كرس لمناقشة ظاهرة تهريب الوقود و تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة التهريب التي أرهقت الاقتصاد الوطني .

 و قدم مهندسو الشركة المصممة والمنفدة لمنظومة تتبع خاصة لتوزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الاصطناعية، عرضا على الاجتماع يوضح طرق ومراحل التتبع لمواجهة والحد من هذه الظاهرة وكشف مرتكبيها.

وأثنى رئيس الديوان أن هذه المنظومة سيكون دورها فعالا في الحد من تهريب الوقود، موصيا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين من أجل نجاح هذا المشروع .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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