المشري يُناقش مع وزير الخارجية التركي سُبل تطوير التعاون بين البلدين

أنقرة 16 أغسطس 2022 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التركية أنقرة مع وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وناقش الاجتماع الذي حضره – عضوا المجلس حماد بريكاو، ونور الدين سلطان، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية عبدالله شعبان، سُبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والجهود الرامية لحلّ الأزمة السياسية في البلاد.

وجدد الوزير التركي أوغلو خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار دعم بلاده لليبيا، لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. (وال)

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