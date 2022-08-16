شحات| المنظمة الدولية للهجرة تبحث احتياجات مركز الهجرة غير الشرعية شحات

شحات 16 أغسطس 2022 (وال)- عقد رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات عقيد رمزي الحاسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء وكالة الأمم المتحدة للهجرة المنظمة الدولية للهجرة IOM.

قال المتحدث الإعلامي باسم مركز الهجرة غير الشرعية شحات ملازم أول حسن بواكريم لوكالة الأنباء الليبية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة العوائق التي تواجه الجهاز، والوقوف على الصعوبات التي يمر بها المهاجر ابتداء من لحظة إيوائه ووصولا إلى وقت ترحيله واستخراج وثيقة السفر الخاصة به.

وأضاف بواكريم أنه لا يوجد سفارات لدول المهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة، ونظرًا لكثرة عدد المهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية، المنظمة تابعت أيضًا ملف الخدمات الطبية والصحية داخل المركز. (وال) ب ع/ ر ت

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