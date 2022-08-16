السفارة الامريكية لدى ليبيا : خلال حديث اللافي والسفير نورلاند الولايات المتحدة تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

طرابلس 16 أغسطس 2022م ( وال ) – شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي” والسفير الأمريكي لدي ليبيا ” ريتشارد نورلاند” على مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التي تعيق أي مشروع للاستقرار في ليبيا ، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن ، بالإضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ” اللافي” عبر حسابه بموقع تويتر عقب اتصال هاتفي مع السفير ” نورلاند ” بحثا خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في ليبيا،

وأضاف ” اللافي” في تغريدة ثانية قائلا ” أكدا على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذا الشأن ، والإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلس النواب والدولة على القاعدة الدستورية .

من جانبها نشرت السفارة الامريكية لدى ليبيا عقب اللقاء سلسلة من التغريدات قالت فيها أن السفير ” نورلاند “تحدثت مع النائب ” اللافي” حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا ، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف .

وأضافت السفارة قائلة ” إن السفير أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين ، واشار إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة ، ” وتحث الولايات المتحدة حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن ” .

كما أثنى السفير ” نورلاند ” على الجهود التي يقوم بها المجلس في تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

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