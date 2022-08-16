“وال”| سفينة الكتاب العائم لوغوس هوب تُغادر رصيف ميناء بنغازي البحري

بنغازي 16 أغسطس 2022 (وال)- غادرت اليوم الثلاثاء، سفينة الكتاب العائم لوغوس هوب “LOGOS HOPE” رصيف ميناء بنغازي البحري، والتي تعتبر أضخم معرض عائم للكتاب في العالم.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن عدد زوّار سفينة الكتاب العائم لوغوس هوب بلغ أكثر من 25 ألف زائر خلال أسبوع، بحسب تصريح مدير السفينة “راندي جريب”، ويعمل على متنها 400 متطوع من جنسيات مختلفة، وتحمل قرابة 5000 عنوان.

وأضاف المراسل أن الزوار اسطفوا في طوابير طويلة، لإنتظار دورهم من أجل دخول السفينة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة التي شكلت من مثقفين المدينة حرصت على استبعاد كافة العناوين التي تُخالف ثقافة وقيم المسلمين.

وأشار المراسل إلى أن السفينة على متنها احتضنت حراك ثقافي تمثلت في أمسية شعرية أقامتها وزارة الثقافة والفنون، بمشاركة شعراء بنغازي.

من جهته، أكد عضو لجنة الإشراف على السفينة – مدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية أنور الشويهدي – لمراسل “ال” – استمرار في النشطات الثقافية بتحضير لمعرض بنغازي الدولي للكتاب سيتم افتتاحه قريبًا.

يُشار إلى أن سفينة الكتاب العائم لوغوس هوب، ستستكمل جولتها في منطقة الشرق الأوسط، من بين الدول المستهدفة بزيارتها تونس ومن ثم مصر. (وال) هــ ع/ ر ت

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